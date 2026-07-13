Romagna, dai campus universitari un indotto da 179 milioni di euro all’anno

Gli studenti dell’Università di Bologna sono una risorsa d’oro per la regione, capace di generare un indotto medio di oltre due milioni di euro al giorno. A metterlo nero su bianco è il nuovo bilancio di sostenibilità dell’Alma Mater, che ha quantificato l’impatto economico locale dei propri iscritti. Nel corso del 2025, il ritorno complessivo sul territorio ha superato gli 808 milioni di euro: se la fetta principale da 629 milioni è rimasta sotto le Torri, ben 179 milioni di euro hanno rimpinguato le economie delle sedi della Romagna. Se nel solo bolognese la spesa degli studenti sommata agli investimenti dell’ateneo arriva a pesare per l’1,2 miliardi di euro (pari al 2,3% del Pil provinciale), a trainare questa imponente circolazione di denaro sono soprattutto i fuori sede, che spendono in media oltre 12.400 euro all’anno a testa.

A pesare maggiormente sui budget dei ragazzi sono l’alloggio, seguito da spesa alimentare e ristorazione. Bologna si conferma la piazza più cara, con una spesa media per l’affitto e le utenze che supera i 6.100 euro all’anno, mentre nei Campus romagnoli la vita è leggermente più accessibile, oscillando tra i 4.600 euro annui di Cesena e i 5.300 euro di Rimini. Una massa di risorse che, come evidenziato dall’ateneo, sostiene direttamente il commercio e la vitalità locale, a cui si aggiunge il contributo di pendolari e residenti tra trasporti e attività culturali.

Il rettore Giovanni Molari ha espresso grande orgoglio per cifre che mostrano l’Alma Mater come un motore indispensabile di sviluppo e progresso economico. Il documento non si limita comunque ai soli numeri finanziari, ma fotografa un impegno trasversale che spazia dalla qualità della formazione alla ricerca, fino all’inclusione e alle politiche ambientali. Secondo il rettore, la sostenibilità non deve essere intesa come un semplice aggregato di indicatori, ma come la bussola strategica che orienta l’intera missione pubblica dell’Ateneo in tutte le sedi del suo Multicampus.