Romagna. Allerta meteo lanciata da Arpae

ROMAGNA. Allerta meteo idrogeologica idraulica per domani lanciata da Arpae con condizioni più serie sulla parte occidentale dell’Emilia-Romagna. Previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell’intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2 su tutti i corsi d’acqua del settore centro-occidentale.

L’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico raccomanda alle cooperative pescatori e alle associazioni nautiche diportistiche la tempestiva diffusione e ricezione dell’allerta, con ogni efficace mezzo, del suddetto avviso ai propri associati, invitandoli ad adottare tutte le misure ritenute valide per incrementare la sicurezza delle unità e dei relativi equipaggi quali il rinforzo degli ormeggi, l’incremento dei servizi di guardiania in banchina, l’attivazione di collegamenti radio, su una o più frequenze, con l’autorità marittima, la costante consultazione dei bollettini meteo, ecc; alle cooperative bagnini ed i titolari di strutture in concessione lungo la costa ed in ambito portuale che adottino tutti i necessari adempimenti per mettere in sicurezza strutture e dotazioni, interdicendo la frequenza di persone presso le aree maggiormente soggette ad allagamento-inondazione.