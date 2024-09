Romagna, 70mila euro per borse di studio per gli studenti Its

La Camera di commercio della Romagna stanzia 70.000 euro per il bando che assegna borse di studio a studentesse e studenti del primo anno dei corsi Its, istruzione tecnologica superiore. L’importo delle borse di studio varia da 700 euro a 1.000 euro. Le domande possono essere inviate da lunedì 2 settembre al 28 novembre 2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. Le borse di studio sono destinate a studenti iscritti al primo anno dei corsi di istruzione tecnologica superiore (Its) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per l’anno formativo 2024-2025. L’importo della borsa di studio è variabile in base alla distanza dalla sede del corso, con l’erogazione di 700 euro agli iscritti residenti nel medesimo comune o in uno diverso ma entro i 50 km e di 1.000 euro per gli studenti residenti in comuni distanti dalla sede almeno 50 km. Le domande di ammissione alle borse di studio potranno essere inviate alla Camera della Romagna fino al 28 novembre salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Ogni studente potrà presentare domanda indicando il corso Its al quale è già iscritto o desidera iscriversi inviando un’email (da una casella di posta ordinaria o certificata) all’indirizzo PEC dell’Ente cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it con il modulo di domanda compilato e firmato. Saranno assegnate in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande mentre l’erogazione è condizionata alla frequenza, alla data del 31 marzo 2025, di almeno il 70% delle ore previste. Link diretto: https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/scuola-lavoro-orienta mento/competenze-per-il-lavoro/its-e-ifts/its/bando-24-25-per-bors e-di-studio-a-favore-di-student3-iscritt3-primo-anno-negli-its-di- fc-e-rn