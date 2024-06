Riviera riminese. Parco eolico, gli operatori del turismo: “Sì al taglio delle pale ma non basta”

Riviera in fermento dopo il parere favorevole espresso dal ministero della Cultura al parco eolico di Rimini. Con le categorie del turismo ad esprimere forti preoccupazioni. Sottolinea Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori: «Preferisco attendere l’ufficialità prima di esprimermi. C’è però un aspetto che inquieta: quelle semplici raccomandazioni sollecitate dal ministero per affievolire ulteriormente l’impatto visivo. Mentre ci saremmo aspettati delle vere e proprie prescrizioni». Puntualizza, allora, Mauro Vanni, presidente della Confartigianato balneari: «Leggo che viene richiesta la riduzione dell’altezza delle pale, attualmente fissata a 210 metri dal medio mare, e un ulteriore allontanamento dalla costa. Io aggiungo: purché non si vedano dalla costa».

