Rivela la sieropositività di una paziente: Ausl Romagna multata di 24mila euro

Ausl Romagna sanzionata per aver rivelato l’infezione Hiv di una paziente. I fatti risalgono al 2021 quando il carcere di Rimini effettua un controllo di routine sui dipendenti che beneficiano della Legge 104 per assistere familiari in condizione di malattia o disabilità. Al momento di verificare se la parente di un operatore, la quale abita in provincia di Forlì-Cesena, fosse effettivamente invalida, il carcere invia richiesta all’azienda sanitaria che spedisce in risposta il verbale della visita. La notizia della malattia - a cui purtroppo è ancora associato uno stigma - si diffonde a macchia d’olio nei corridoi con le conseguenze del caso.

