Ritardi, cancellazioni e scarsa sicurezza: l’odissea in treno dei pendolari tra Rimini e Ravenna

Quindici episodi di gravi disagi in appena due mesi. È questo, a oggi, il bilancio della quotidiana odissea ferroviaria vissuta da una professoressa riminese che ogni giorno prende il treno per raggiungere la scuola superiore di Ravenna dove insegna.
L’ennesimo caso si è verificato proprio ieri: il treno delle 15.19 da Ravenna per Rimini è stato cancellato a causa dei ritardi provocati da un guasto a un passaggio a livello di Bagnacavallo, che attorno alle 13 ha bloccato la circolazione per circa mezz’ora. Trenitalia ha spiegato che la corsa soppressa non sarebbe comunque partita in orario: il convoglio destinato al servizio non avrebbe raggiunto Ravenna prima delle 16.19, momento in cui era già prevista un’altra partenza per Rimini.