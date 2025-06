Rinforzi estivi in arrivo dal primo luglio. Il questore Olimpia Abbate: «Per la Notte Rosa la sicurezza sarà garantita»

«Siamo fiduciosi e non abbiamo alcun timore che i rinforzi arriveranno. Ci sono tempi fisiologici per l’assegnazione degli agenti». Il questore Olimpia Abbate rasserena gli animi sull’imminente esplosione della stagione estiva, non tanto in termini di temperature, già roventi, ma nell’ottica degli eventi e delle manifestazioni. Prima tra tutte la Notte Rosa, quest’anno anticipata dal 20 al 22 giugno. «La presidieremo con l’attenzione che merita un evento di questa caratura - chiarisce la numero uno della polizia di Stato riminese - ma siamo assolutamente sereni sul fatto che prima di quei giorni avremo delle forze aggiuntive in campo, noi come polizia, ma anche carabinieri, Guardia di finanza e Guardia costiera. A livello complessivo si parla all’incirca di 180 - 200 uomini e donne in più».

Comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Interno, infatti, non ne sono ancora arrivate. All’ultimo incontro in Prefettura, per la riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza, la prefetta Giuseppina Cassone ha riferito di non aver ancora ricevuto la nota ministeriale in merito alle unità in arrivo a Rimini.