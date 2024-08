“Riminiwow”: un week-end con youtuber, tiktoker e creator

Youtuber, tiktoker, content creator, sono loro i protagonisti del prossimo week-end a Rimini con un doppio appuntamento tra venerdì e sabato ad ingresso gratuito.

Venerdì 2 agosto

BET Party, un evento unico che vede diversi, tra i teen idol più famosi delle piattaforme social, riuniti in un grande happening fatto di incontri con i fan. Un vero e proprio disco party con le hit più ballate e cantate del momento, dove anche il pubblico sarà protagonista tra musica, animazione e incontri con i talent delle diverse piattaforme social, a disposizione per foto e autografi. Tra gli ospiti: Jpata, Camilla De Pandis, Alberto Tozzi, Alice Perego, Valerio Mazzei e Sespo. Dalle ore 21.30 circa

Sabato 3 agosto

In Piazzale Fellini arriva l’evento più atteso: il WEBBOH FEST, il tour musicale estivo organizzato dalla prima community italiana dedicata a Gen Z e Gen Alpha, seguita da oltre 4 milioni di follower sui social. Sarà a Rimini con una line up esclusiva: Sarah Toscano, Aka 7even, Pucho, Matteo Robert, Ditonellapiaga, Cricca e molti altri.

Una serata di musica e divertimento, nel corso della quale si alterneranno sul palco, dalle ore 20, tanti artisti, tra cui Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici di Maria e Filippi”, che si sta affermando come nuova promessa del pop nel panorama italiano. Dal mondo di “Amici” arrivano anche Cricca e, direttamente da Malta, Emma Muscat. Ci saranno poi Aka 7even, uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano con 280 milioni di stream audio e video, e Ditonellapiaga che farà ballare il pubblico al ritmo delle sue hit più recenti. Protagonisti anche alcuni degli idoli dei giovanissimi, come Pucho, Il Fubbe, Luk3 e Ascanio, Lorenz Simonetti, Michelle Cavallaro, che faranno cantare il pubblico con le loro hit virali sui social.

Non solo musica: durante la serata del Webboh Fest, Webboh intratterrà il pubblico anche con challenge e tanto divertimento.

Andrea Prada sarà il conduttore di questa tappa, con la partecipazione di Sara Esposito, creator e youtuber da milioni di follower. Palco e backstage saranno animati anche dai creator più amati dai giovani, come Arienne Makeup, creator da oltre 4,7 milioni di follower del roster di Power Talent Agency, Giorgia e Alice Mordenti. Al termine della serata, gli spettatori potranno continuare a divertirsi con il dj-set di Matteo Robert, tiktoker tra i più famosi in Italia per la Gen Z.

Le modifiche alla viabilità

Per regolamentare la circolazione in occasione dello svolgimento della manifestazione “Romagna Wow #Rimini 2024”, che avrà luogo nelle giornate del 2 e 3 agosto 2024 a Rimini in Piazzale Fellini, il Comune ha emesso un’ordinanza straordinaria che comporta la chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta:

- su Viale Colombo, nel tratto dalle Vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Lucio Battisti, nel periodo dalle ore 07.00 del 02/08/2024 alle ore 06.59 del 04/08/2024;

- sulla Rotonda Lucio Battisti, porzione lato monte, nel periodo dalle ore 07.00 del 02/08/2024 alle ore 06.00 del 05/08/2024.

Nel periodo di svolgimento dell’evento, il divieto di transito si estende anche ai velocipedi ed ai monopattini anche se condotti a mano.