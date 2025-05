RiminiWellness apre i battenti: riecco la palestra più grande al mondo - VIDEO GALLERY

A Rimini ha preso il via la 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento internazionale di Italian exhibition group per la promozione dei sani stili di vita. Fino a a domenica 1 giugno, il quartiere riminese di Ieg con tutta la Riviera sarà la palestra più grande al mondo, dettando le traiettorie future di un settore che genera un valore complessivo di oltre 24 miliardi di euro con oltre 412.000 addetti. Migliaia gli appassionati, accorsi da tutta Italia e da ogni parte del mondo per provare l’offerta completa dell’evento per eccellenza per fitness, benessere, sport e sana alimentazione. L’aria che si respira è quella delle grandi occasioni: molteplici le novità proposte dai vari brand, articolati su 30 padiglioni e una superficie complessiva di 190000 metri quadrati.