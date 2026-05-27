Riminiwellness al via da domani con 400 espositori e oltre 100 eventi

RIMINI. Con 400 brand espositori, 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, più di 2.000 ore di attività fisica e oltre 100 eventi per i professionisti del settore da domani a domenica ecco la 20esima edizione di Riminiwellness. L’hub globale di Italian Exhibition Group che vedrà oltre 120 buyer internazionali da 36 Paesi e i marchi leader del mercato in fiera, con 30 padiglioni occupati. In città e sulla Riviera ci sarà tutto il mondo fitness, sport, wellness e healthy lifestyle. L’inaugurazione è domani alle 12 nella Wellness Arena sotto la Cupola Lorenzo Cagnoni, nella Hall Sud del quartiere fieristico. Ad aprire la manifestazione saranno Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell’export di Ice Agenzia; Claudio Barbaro, sottosegretario per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica; Roberta Frisoni, assessora Turismo, Commercio e Sport dell’Emilia-Romagna, insieme a Andrea Capobianco, Coach della Nazionale Femminile di Basket, ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo presenti all’opening ufficiale. Da domani dunque allenamenti al via su 15 palchi e in altre 10 aree con tutto il panorama, dal body & mind, passando per functional training, yoga, pilates e workout ad alta intensità, i format più seguiti dal pubblico come Zumba + Lift™ e BodyPump Heavy di Les Mills. Oppure il Barre Training Evolution, al debutto, presentato da Fif- Federazione Italiana Fitness.

I 400 i brand espositori porteranno l’evoluzione dei mondi fitness, wellness, health, nutrizione, recovery e innovazione tecnologica. Grazie a Ice e al Maeci, la manifestazione ospiterà 120 buyer internazionali da 36 Paesi, oltre a 80 industry leader e operatori. Sono già oltre 500 gli appuntamenti fissati tramite la piattaforma online di matching, mentre il network premium visitors porterà in fiera più di 4.000 trade visitors italiani e internazionali. Tra le novità di questa edizione la Beauty Area, un nuovo spazio dedicato all’evoluzione del benessere integrato tra nutraceutica, beauty, prevenzione e longevity. Cresce anche l’Innovation Area, che ospiterà 30 startup, scaleup e spin-off universitari impegnati nello sviluppo di soluzioni dedicate a tecnologia, wellness, nutrizione e performance. Per la formazione e l’approfondimento professionale, ci sono 80 eventi e convegni rivolti agli operatori del settore. Fuori dai padiglioni torna Riminiwellnessoff, organizzato in collaborazione col Comune che porta in città un’esperienza diffusa dedicata a sport, movimento e benessere.