Riminiterme migliore centro in Europa per la talassoterapia

Prestigioso riconoscimento internazionale per Riminiterme. Il complesso termale attivo sulla spiaggia di Miramare di Rimini si è infatti aggiudicato il primo premio quale miglior centro per la talassoterapia a livello europeo.

La cerimonia di consegna si è svolta il 27 novembre scorso a Barcellona, in Spagna, in occasione di “Piscina & Wellness”, importante fiera dedicata ai professionisti e agli operatori della piscina, del benessere e del wellness che ha richiamato oltre 14mila visitatori da più di 100 paesi del mondo.

Un palcoscenico di prestigio, con oltre 367 espositori provenienti da tutta Europa e non solo, che ha visto salire sul palco il direttore generale di Riminiterme, Massimo Ricci .La struttura termale riminese è stata selezionata da una giuria di esperti del settore, che ha compiuto una valutazione approfondita tenendo conto di vari elementi: dalla capienza dell’impianto all’accoglienza, dalla professionalità e preparazione dello staff fino ad arrivare all’elevatissima qualità dei trattamenti in ambito talassoterapico e riabilitativo, con elevatissimi standard di efficienza e di controllo delle acque impiegate. “Si tratta di un risultato che certifica il lavoro svolto in questi anni da Riminiterme per ampliare e migliorare la propria offerta - spiegano il direttore Ricci e il presidente Ivan Gambaccini - Un riconoscimento degli sforzi compiuti per garantire al nostro pubblico trattamenti medici e riabilitativi di alto livello, con strumentazioni all’avanguardia ed equipe di professionisti. Il tutto abbinato ad un’attenzione particolare verso gli aspetti dell’accoglienza”.