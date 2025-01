Rimini, Zucchetti rileva la maggioranza di “Pienissimo Pro”, l’agenda digitale ideata dal titolare del Bounty

La nota software house Zucchetti acquisisce la maggioranza di Pienissimo Pro, l’agenda digitale che supporta i ristoratori nella gestione del marketing e aiuta ad automatizzare attività e processi come: prenotazioni, offerte, menù digitale, messaggistica, analisi dei dati e controllo di gestione. Pienissimo Pro è leader nel settore con oltre 2.000 licenze attive sul territorio italiano.

Creata da Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini (uno dei più noti ristoranti a livello nazionale), è partita nel 2016 come una semplice agenda digitale per le prenotazioni e oggi è lo strumento insostituibile per chi vuole fare marketing nella ristorazione e avere un locale sempre “Pienissimo”.

Giuliano Lanzetti, che rimarrà amministratore delegato e socio di Pienissimo Pro dichiara: “Con l’ingresso di Zucchetti nel nostro capitale sociale, ci apriamo al più grande gruppo italiano di software. Potremo contare sulla capillare rete di vendita con oltre 200 rivenditori sul territorio nazionale. Finalmente, saremo in grado di offrire uno strumento unico che integra la gestione dalla cassa alle comande, fino al marketing a risposta diretta. Questa è un’opportunità unica per accelerare il completamento della nostra visione, offrendo un servizio sempre più completo e di qualità”.