Rimini, Ztl Parco del Mare Nord: le regole dal 25 aprile

A partire dal 25 aprile, entrerà in vigore la nuova regolamentazione della circolazione nell’area turistica di Rimini nord, lungo il Parco del Mare da Rivabella a Torre Pedrera. Questo segna l’avvio della seconda stagione completa di operatività del sistema di sorveglianza video controllato, progettato per proteggere e valorizzare l’area riqualificata, assicurandone al contempo l’accessibilità. L’ordinanza prevede un’introduzione in due fasi della ZTL: dal 25 aprile al 31 maggio sarà attiva solo nei giorni festivi e domeniche, mentre dal 1° giugno fino alla seconda domenica di settembre sarà operativa tutti i giorni.

L’unica eccezione riguarda il tratto compreso tra via Sante Polazzi e via Palotta a Viserba, dove la ztl scatterà direttamente a partire dal 1° giugno per terminare sempre la seconda domenica di settembre. Resta inoltre sospesa fino al 31 maggio la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazzi in direzione Ravenna, che sarà poi attiva fino al terzo lunedì di settembre.

Nella zona compresa tra viale XXV Marzo 1831 e Viale Palotta, la ZTL rimarrà sospesa per tutto il 2025. I varchi funzioneranno 24 ore su 24, ad eccezione di quelli situati in via Sante Polazzi, via Boito e via Borghesi, che saranno operativi dalle 20:00 alle 24:00.

Quella che si appresta a partire il prossimo 25 aprile sarà la seconda stagione di piena operatività del sistema video controllato di sorveglianza, introdotto in via sperimentale e in modalità di pre esercizio nel 2023 e pensato per tutelare e valorizzare l’area turistica riqualificata di Rimini nord, garantendone comunque la piena accessibilità. L’attivazione delle telecamere sarà evidenziata dai pannelli a messaggio variabile che negli orari di funzionamento avranno la scritta ZTL ATTIVA di colore rosso. Tutti coloro che accederanno alla Ztl senza autorizzazione saranno dunque automaticamente sanzionati.

Tutti i dettagli relativi agli orari, alle modalità di attivazione delle telecamere e ai permessi necessari per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) sono pubblicati nella pagina del sito web del Comune di Rimini, al seguente link: https://www.comune.rimini.it/ztl-zona-traffico-limitato-parco-del-mare .

Per ulteriori informazioni e per richiedere permessi di accesso, i residenti, proprietari di strutture ricettive e seconde case possono visitare la piattaforma https://servizimobilita.comune.rimini.it . Le richieste di modifica dei permessi e altre informazioni possono essere inviate all’indirizzo mail: ztl.parconord@comune.rimini.it.

L’Ufficio Permessi è aperto al pubblico il lunedì mattina dalle 09:00 alle 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.