Rimini, ztl in centro storico: da martedì 1° luglio via alla fase di pre-esercizio

Durante la fase di pre-esercizio, così come previsto dalle direttive ministeriali, le violazioni rilevate dal sistema di controllo non daranno seguito a sanzioni. Chi passerà il varco elettronico negli orari non consentiti e senza autorizzazione riceverà una comunicazione dalla Polizia Locale su indicazione del Settore Mobilità del Comune di Rimini, con la quale si informerà della violazione commessa. Il periodo di pre-esercizio proseguirà fino all’autunno. Una volta conclusa questa fase, in data che sarà stabilità dalla Giunta comunale con specifico atto, partirà l’attività sanzionatoria.

Va ricordato che durante il periodo di pre-esercizio proseguiranno comunque gli abituali controlli da parte della Polizia Locale nei confronti di chi circola in Ztl con veicolo sprovvisto di autorizzazione.