Rimini. Ztl in centro, slittano le multe

Sono state recapitate ieri le prime lettere che il Comune invierà ai trasgressori della Ztl per avvertirli di aver “forzato” il blocco delle telecamere. E slitta così l’inizio del periodo multe fissato, in un primo momento, al 1° ottobre. «Ancora non è stato deciso quando scatteranno le sanzioni – precisa Palazzo Garampi -, potrebbe essere entro fine ottobre, così come entro dicembre. A differenza del passato, infatti, le faremo partire quando tutto sarà a posto e quando chi ancora è sprovvisto del pass lo avrà richiesto e ottenuto. Non vogliamo più incappare, come ad esempio nel caso dell’attivazione della Ztl nord, in continue integrazioni, peraltro successive alla prima ordinanza». Si è trattato, quindi, di una prima tranche dei 7.000 avvisi complessivi che l’ufficio della Polizia locale recapiterà, nell’arco di 15 giorni, a tutti quegli automobilisti che dal 1° luglio a fine settembre hanno superato i 13 varchi del Centro storico e di Borgo San Giuliano privi del regolare permesso. Un vero e proprio esercito, composto da residenti del cuore antico di Rimini, ma anche della periferia, che, per adesso, si sono risparmiati una bella multa (83 euro, che scenderanno a 58 euro in caso di pagamento entro tre giorni dalla ricezione del verbale), solo perché il funzionamento delle telecamere, in questi due primi mesi, è andato avanti in fase di pre-esercizio. «Gli avvisi sono iniziati a partire – conferma Palazzo Garampi -. E i cittadini li riceveranno, tutti, entro le prossime due settimane. A quel punto dovremo attendere il feedback, e cioè vedere se i riminesi che li hanno ricevuti si sono o meno messi in regola con i permessi. O, comunque, se avendo ricevuto la lettera si metteranno in regola». Insomma, nessuno, ad oggi, dovrà sborsare un euro. Anche se, va detto, questo stato di “sospensione” non durerà per sempre. «Finita la fase di invio missive – puntualizza il Comune – si passerà al funzionamento delle telecamere con multe vere. I tempi? Tutto sarà legato a quanti feedback gli uffici riceveranno nelle prossime settimane dai cittadini “avvisati”».

Attualmente sono 4.300 i riminesi provvisti di permessi ztl per accedere nel Centro storico e a Borgo San Giuliano, e che avranno anche la possibilità di garantire il transito libero, seppur limitato, a badanti, medici, parenti ed altro: il numero massimo previsto è di 30 targhe al mese (che dovranno essere indicate nel sito online dell’Ufficio Mobilità del Comune), ovvero 30 persone per un giorno, oppure 30 giorni per la stessa persona, o, ancora, tutte le combinazioni possibili per un numero di 30 accessi complessivi al mese, non uno di più. Occhio quindi alle telecamere, quando guidate. Perché i varchi di accesso alla Ztl controllati da questo grande fratello comunale sono in tutto 13: dieci in centro storico, tre al borgo San Giuliano. Con gli occhi-spia posizionati, in centro storico, in via Bastioni meridionali, all’incrocio con largo Unità d’Italia (Ztl in funzione dalle 22 alle 6); in via Dante (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); in via XXII Giugno all’incrocio con via Angherà (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,30); in via Bertani (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); in via Giovanni XXIII (in funzione 24 ore su 24); in corso d’Augusto prima di via Ducale (dalle 20.30 alle 7.30); in corso d’Augusto dopo l’incrocio con via Ducale (dalle 7.30 alle 20.30); in via Castelfidardo (dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19.30); in via Michele Rosa (dalle 9 alle 12); in via d’Azeglio all’incrocio con via Circonvallazione occidentale (dalle 22 alle 16). E, a borgo San Giuliano, in via Marecchia, incrocio con via Matteotti, in via Trai e in viale Tiberio, incrocio con via San Giuliano, dove i varchi funzioneranno per 24 ore su 24.