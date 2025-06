Rimini Ztl, in centro oltre 4mila permessi d’accesso e in zona nord più di 2000 multe in due mesi

Conto alla rovescia per l’avvio della Ztl. Con tanto di telecamera accesa. Pronta ad immortalare l’automobilista sprovvisto del permesso obbligatorio per l’ingresso in Centro storico e a Borgo San Giuliano. «L’occhio spia si attiverà nei primissimi giorni di luglio - sottolinea l’assessore, Mattia Morolli, fresco di delega alla Mobilità dopo l’arrivo in Regione della Frisoni -: la prossima settimana, infatti, approveremo in giunta la delibera ad hoc. Ma non ci saranno multe, almeno per tutta l’estate, il tempo necessario per abituare i riminesi alla nuova viabilità».

La partenza

Partirà, dunque, tra l’1 e il 7 luglio la fase di pre-esercizio (senza sanazioni) propedeutica alla vera attività della zona a traffico limitato: «Quella che regolamenterà, con tanto di verbale per i trasgressori, il transito all’interno del cuore antico di Rimini». «In autunno, poi, ad ottobre - precisa Morolli - chiunque sarà immortalato senza ticket d’ingresso verrà multato». Proprio quello che sta accadendo sul lungomare di Rimini nord, tra Rivabella e Torre Pedrera, dove la ztl (attivata lo scorso anno) è rientrata in azione, quest’anno, dal 25 aprile al 31 maggio solo nei giorni festivi e nelle domeniche, e dal 1° giugno fino alla seconda domenica di settembre tutti i giorni.

Le sanzioni

Puntualizza l’assessore: «I trasgressori sorpresi dalle telecamere a transitare senza pass sono stati 2.250, nell’arco di tempo che va dal 25 aprile al 15 giugno, in linea, comunque, coi numeri dello scorso anno, forse qualche decina in meno, una trentina diciamo. Automobilisti che sono stati regolarmente multati». Considerando, dunque, che ogni sanzione in ztl (i verbali arrivano a casa ad ogni transito irregolare immortalato dal grande fratello), è di 83 euro (58 euro per chi paga entro tre giorni dalla ricezione del verbale), i conti sono presto fatti e si va dai 130.500 euro (qualora tutti avessero pagato immediatamente) ai 186.750, se tutti pagassero dopo i tre giorni.

Il pre esercizio

Ma torniamo alla ztl in Centro storico e a Borgo San Giuliano. «Dopo aver recapitato ai residenti 2.000 raccomandate e 3.000 lettere ordinarie - puntualizza Morolli - abbiamo rilasciato 1.800 nuovi permessi e altri 2.500 pass sono stati riconfermati». Insomma, sono 4.300 i riminesi provvisti di permessi ztl, che avranno anche la possibilità di garantire il transito libero, seppur limitato, a badanti, medici, parenti per fare alcuni esempi. «Funzionerà così -spiega Morolli -: il numero massimo previsto è di 30 targhe al mese (che dovranno essere indicate nel sito online dell’Ufficio Mobilità del Comune, ndr), ovvero 30 persone per un giorno, oppure 30 giorni per la stessa persona, o, ancora, tutte le combinazioni possibili per un numero di 30 accessi complessivi al mese, non uno di più. Ovvio che, in fase di pre-esercizio, ci saranno i vigili urbani a fornire tutte le informazioni necessarie».

I varchi

I varchi di accesso alla Ztl controllati dalle telecamere sono in tutto 13: dieci in centro storico, tre al borgo San Giuliano. E gli occhi spia sono posizionati, in centro storico, in via Bastioni meridionali, all’incrocio con largo Unità d’Italia (Ztl in funzione dalle 22 alle 6); in via Dante (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); in via XXII Giugno all’incrocio con via Angherà (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,30); in via Bertani (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); in via Giovanni XXIII (in funzione 24 ore su 24); in corso d’Augusto prima di via Ducale (dalle 20.30 alle 7.30); in corso d’Augusto dopo l’incrocio con via Ducale (dalle 7.30 alle 20.30); in via Castelfidardo (dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19.30); in via Michele Rosa (dalle 9 alle 12); in via d’Azeglio all’incrocio con via Circonvallazione occidentale (dalle 22 alle 16); e, a borgo San Giuliano, in via Marecchia, incrocio con via Matteotti, in via Trai e in viale Tiberio, incrocio con via San Giuliano, dove i varchi funzioneranno per 24 ore su 24.