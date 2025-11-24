Rimini. Ztl, da metà gennaio scattano le multe: finora 11.600 gli irregolari

Anno nuovo, multa in arrivo. Ancora un mese e mezzo per mettersi in regola, richiedere al Comune il pass, dopodiché chiunque entrerà in auto, sprovvisto del permesso, nelle due zone a traffico limitato del centro storico e di Borgo Marina verrà immortalato dal click della telecamera di sicurezza e dovrà pagare la sua bella sanzione: 83 euro, che scenderanno a 58 euro in caso di pagamento entro tre giorni dalla ricezione del verbale. Palazzo Garampi, secondo fonti ben informate, avrebbe, infatti, pianificato dopo la festa della Befana l’accensione “punitrice” dell’occhio elettronico: fino a quel momento, quindi, il funzionamento delle telecamere continuerà ad andare avanti in pre-esercizio (senza sanzione, quindi) per permettere ai ritardatari di regolarizzare la propria posizione.