Rimini, ztl, centro storico e Borgo San Giuliano: ecco cosa cambia

Procede il percorso verso l’attivazione del nuovo sistema di controllo automatizzato degli accessi alla nuova zona a traffico limitato e area pedonale urbana del centro storico di Rimini e di Borgo San Giuliano. Nell’ultima seduta la Giunta Comunale ha dato il via libera ad alcune modifiche che riguardano la regolamentazione dell’area interessata dal provvedimento, sulla base delle valutazioni effettuate in questi mesi per garantire l’accessibilità ai punti di interesse e venire incontro alle esigenze di residenti e operatori.

Le modifiche

Nel dettaglio, le modifiche introdotte riguardano il varco Ztl di via Bastioni Meridionali, all’intersezione con Largo Unità d’Italia, che sarà attivo solo durante le ore notturne, dalle 22 alle 6, così da semplificare l’accesso diurno alle scuole presenti e al Santuario della Madonna della Misericordia, che hanno accessi carrabili situati in via Bastioni Meridionali. L’area interessata dalla modifica comprende le vie Bastioni Meridionali, Molini, Venerucci, Bonsi e Bastioni Occidentali.

Sempre nell’ottica di migliorare l’accessibilità dell’area, il varco Ztl di via Massimo D’Azeglio sarà attivo esclusivamente dalle 22 alle 6, pensando in particolare a chi deve raggiungere l’Istituto Maccolini. La modifica riguarda l’intera via Massimo D’Azeglio fino all’inizio dell’area pedonale esistente.

Il varco elettronico presente sul Corso d’Augusto dopo l’intersezione con via Ducale, a copertura dell’area che comprende il tratto di Corso fino a via Santa Maria in Corte, sarà attivo dalle 7.30 alle 20.30. Una modifica che risponde alla necessità di coordinare gli orari dei varchi elettronici d’accesso al Corso, garantendo il rispetto della regolamentazione della zona a traffico limitato – che in quel tratto resta comunque attiva h24 - ed evitando al contempo la possibilità di doppie sanzioni a chi transita senza autorizzazione.

Per favorire l’accesso alle Poste dell’Arco d’Augusto la delibera prevede l’autorizzazione per i ciclomotori e i motoveicoli a transitare lungo l’itinerario via Agostino Bertani – Largo Giulio Cesare e via Dell’Onestà, anche durante gli orari di funzionamento della ZTL. Nel resto della Ztl durante gli orari di attivazione delle telecamere il transito non è consentito ai ciclomotori.

Piazza Malatesta

Novità anche per Piazza Malatesta la cui area pedonale sarà estesa per includere via Poletti e via Sigismondo Malatesta fino all’intersezione con via Cairoli, migliorando così la fruibilità per i pedoni, nel solco della sostenibilità.

Infine la delibera, nel solco di quanto fatto per la ztl del Parco del Mare nord, introduce la possibilità per i residenti e i domiciliati del centro storico la possibilità di autorizzare fino ad un massimo di 30 accessi al mese per consentire la visita di parenti, amici, ospiti.

Sono già in corso le verifiche dei permessi e nelle prossime settimane si procederà con una comunicazione mirata rivolta ai residenti aventi diritto. Concluso il rilascio delle autorizzazioni e predisposti i varchi nel loro assetto definitivo, il sistema di controllo entrerà in funzione con una prima fase di pre-esercizio, così come avvenuto per il Parco del Mare nord.