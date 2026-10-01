Rimini, vuole rubare in un’auto e ne sceglie una parcheggiata nel piazzale della Questura: arrestato dalla Polizia

Nel corso della serata di mercoledì 30 settembre, la Polizia di Stato di Rimini, ha tratto in arresto un uomo per furto aggravato. Intorno alle 21.45 una volante è intervenuta in Piazzale Bornaccini dove era stata segnalata la presenza di una persona all’interno di un’autovettura in sosta.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato e fermato un individuo che poco prima era stato accompagnato per l’identificazione dopo che era stato molesto e fastidioso all’interno di un esercizio commerciale; da un controllo delle auto posteggiate, gli agenti notavano un’autovettura con la portiera aperta e vano porta oggetti aperto.

L’uomo è stato trovato in possesso di un navigatore satellitare e di un paio di occhiali da sole riconosciuti poi dal proprietario della macchina. Controllato all’interno del sistema informativo interforze risultava avere diversi precedenti penali per i reati contro il patrimonio. Senza fissa dimora, è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia per gli adempimento di rito per poi essere tratto in arresto per il reato di furto aggravato continuato in attesa del rito di convalida previsto nella giornata di oggi.