Rimini, vuole farsi intestare l’appartamento: donna aggredisce i genitori con il coltello

Dovrà portare il braccialetto elettronico e non avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri, la 41enne indagata dalla Procura della Repubblica di Rimini per maltrattamenti in famiglia. La donna avrebbe minacciato e aggredito fisicamente in maniera ripetuta almeno da un anno gli anziani genitori, una coppia di ultra settantenni. La misura cautelare è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Luca Bertuzzi che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

