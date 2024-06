Rimini, vuole chiarirsi col nuovo compagno della sua ex e si presenta con il fucile da caccia

Innamorati entrambi della stessa donna, si danno appuntamento per un chiarimento al quale si presentano uno a mani nude, l’altro armato di fucile. E i carabinieri arrestano entrambi. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un 44enne riminese è stato arrestato per maltrattamenti sulla ex compagna, una sudamericana di 36 anni. La donna, legata sentimentalmente con un altro, un 37enne di Palermo, avrebbe assistito al confronto tra i due uomini denunciando l’ex per i maltrattamenti subiti in passato. è una vicenda complicata quella che ha portato all’arresto dei due uomini che i carabinieri hanno dovuto ricostruire nei particolari. Tutto ha inizio quando il riminese, difeso dall’avvocato Claudia Gamboni, decide di riprendersi la donna amata e prende appuntamento con il nuovo ragazzo della sudamericana, il 37enne siciliano, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù.

