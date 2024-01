Rimini, “Vorremmo ospitare Cartoon club nell’ex cinema a luci rosse”: la proposta del comitato di Miramare

Miramare è un quartiere periferico, con problemi di criminalità, prostituzione stradale, spaccio di droga. Che residenti e operatori economici ad ogni inizio estate denunciano regolarmente con forte preoccupazione. Lamentando, anche, la grave carenza di spazi culturali e associativi. «E adesso che c’è la possibilità di poter disporre, finalmente, di un contenitore come quello dell’ex cinema a luci rosse di via Oliveti – sottolinea Luca Metalli, presidente del comitato turistico Miramare – cercheremo di non farci scappare l’occasione».

Proprio questa settimana, infatti, il comitato incontrerà la cordata di imprenditori, albergatori e commercianti, interessata ad acquisire la struttura e, d’intesa con l’amministrazione Sadegholvaad, come spiegato nei giorni scorsi dall’assessore Morolli, a riqualificarla con destinazione culturale (ovviamente dopo aver ottenuto dal Comune il cambio di destinazione, visto che il suo indirizzo è, ad oggi, quello di sala cinematografica). «Siamo stati contattati da qualche imprenditore – conferma Metalli – per capire cosa fare e come agire. E arrivare, quindi, a stringere una necessaria collaborazione».

Si susseguono in questi giorni gli incontri, le telefonate, i messaggi, mirati a giungere, il prima possibile, a reperire i fondi necessari per acquistare l’immobile: prima però bisognerà aspettare l’asta pubblica di vendita fissata per il 15 gennaio, con un prezzo stabilito di 108mila euro, un’offerta minima di partenza di 81mila euro, e rilanci, in caso di gara, di 3 mila euro (due già le aste andate deserte). A meno che la cordata non vorrà parteciparvi direttamente, nonostante i tempi strettissimi. «Vedremo cosa decideranno di fare – commenta Metalli -. Una cosa è certa: quello della riqualificazione in chiave culturale del cinema è un progetto che ci vede favorevoli. Anzi, fortemente favorevoli. Perché a Miramare uno spazio ad hoc dove svolgere attività culturali non c’è mai stato. E, forse, è anche per questo motivo che gli eventi di spessore qui a Rimini sud non sono mai stati organizzati, nonostante una forte presenza turistica estiva. Come location viene sempre individuata Marina centro. Chissà, magari un futuro, con la possibilità di poter utilizzare l’ex cinema, potremmo proporci, a livello nazionale, come sede del festival del fumetto in collaborazione con Cartoon club e, magari, fare concorrenza al “Lucca comics & game”? Il posto, del resto, si presta molto, essendo vicino alla stazione ferroviaria e al Metromare». Giusto pensare in grande, ma anche usi meno pomposi avrebbero la loro giusta risonanza. «Certo – rilancia Beppe Indino, presidente della Pro Loco di Miramare - come spazio polivalente lo si potrebbe sfruttare anche per il teatro, come sala convegni e congressi (sono 200 i posti a sedere, ndr) o come biblioteca multimediale». Insomma, le idee non mancano, anzi. Quello che manca, anche se c’è la forte volontà di reperirli, sono i soldi per acquistare l’immobile e per ristrutturarlo.