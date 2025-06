Rimini: “vorrei regolarizzare la mia posizione”. Ma in Questura si scopre che è uno scafista e viene espulso

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, lo scorso mercoledì 18 giugno ha provveduto all’accompagnamento di un cittadino turco presso il Centro per il Rimpatrio di Bari, al fine di un’espulsione. L’uomo, nel tentativo di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale, si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione, ma dai controlli effettuati emergevano gravi precedenti penali, da cui derivava la sua pericolosità sociale; infatti sull’uomo gravava una condanna di quattro anni di reclusione, già scontata, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto scafista, a seguito di un trasporto di 105 migranti sulle coste calabresi nell’anno 2021.