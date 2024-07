Rimini. Volontari in azione per trovare Pari

Sembra impossibile che di una persona si possano perdere totalmente le tracce, che possa svanire nel nulla come se non fosse mai esistita. Giancarlo Pari, il 77enne malato di Alzheimer, però, è sparito il 3 giugno e non è mai stato ritrovato. Dopo le ricerche svolte dalle autorità, durate 4 giorni, sono continuate senza sosta quelle dei familiari, prima tra tutti la figlia Rosj, talvolta col supporto di gruppi di volontari. Ieri pomeriggio, nonostante il sole cocente, è stata la volta del comitato Quartiere Padulli e Covignano, accompagnati dalle guardie zoofile e ambientali della sezione provinciale riminese di Accademia Kronos, specializzate nella ricerca di persone scomparse.

Alle 14.30, una quindicina di cittadini, armati di buona volontà e determinazione, sono partiti alla volta degli argini del Marecchia, dal depuratore fino alla foce, scandagliando anche la zona circostante l’Obi e i fossati che costeggiano la Statale e il fiume Ausa. L’ipotesi, spiega Andrea Turci, presidente del comitato Padulli e propulsore del pomeriggio di ricerca, «è che Giancarlo possa essere stato urtato da un mezzo pesante che l’ha fatto precipitare giù dalla sede stradale».

Ipotesi, che, però, non ha trovato conferma dopo le due ore abbondanti di perlustrazione di ieri pomeriggio. Di Giancarlo, nessuna traccia.

«Non ci arrendiamo»

«Domani mattina (oggi, ndr) noi di Kronos - spiega il responsabile provinciale Fabio Paganelli - continueremo le ricerche nell’area di via Macanno e via Lavarino, come da suggerimento della figlia Rosj, che ci ha indicato le zone che non sono state ancora battute». «Non ci arrendiamo - sottolinea - continuiamo a cercare questo signore. Comprendiamo il dolore della famiglia».

E proprio al dolore della famiglia pensa anche il presidente Turci, che mette in evidenza come «la forza dei cittadini e la solidarietà possa in qualche modo contagiare e coinvolgere altri cittadini. Vorrei che la nostra iniziativa fosse presa ad esempio da altri. Dopo gli annunci su Facebook, in moltissimi ci hanno contattato, ma purtroppo per ragioni di lavoro durante il pomeriggio molte persone non erano disponibili. Rimini - conclude - è bella perché ci sono belle persone- Ora siamo tutti uniti alla ricerca di Giancarlo».