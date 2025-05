Rimini, volo diretto con Roma in occasione di TTG

RIMINI. Un volo diretto Roma-Rimini sarà attivo dall’8 al 10 ottobre in occasione di TTG Travel Experience e InOut, il doppio appuntamento sul turismo in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025.

«Il tema portante della 62ª edizione della manifestazione, “Awake To a New Era”, è più di uno slogan», scrive IEG: «è un invito urgente a prendere coscienza dei cambiamenti profondi che stanno trasformando il turismo mondiale. Il mondo post-pandemico, l’accelerazione digitale, le nuove esigenze dei viaggiatori sempre più attenti a esperienze autentiche, rigeneranti e sostenibili impongono una nuova mentalità».

Il collegamento aereo diretto Roma-Rimini, organizzato da IEG e operato da Luxwing dal 7 al 10 ottobre «semplifica l’accesso alla fiera per buyer e professionisti del settore, ottimizzando tempi e occasioni di business, e rappresenta una scelta strategica per sostenere la crescita delle presenze estere, aumentate del 15% nell’ultima edizione, un dato che testimonia la crescente attrattività internazionale di TTG e InOut. Una modalità di viaggio che si aggiunge a tutte le altre già disponibili, tra cui quella in treno. All’interno del quartiere fieristico di Rimini, infatti, si trova la Stazione Ferroviaria di Riminifiera, sulla linea Milano-Bari, a 50 metri dall’Ingresso Sud e attiva nelle giornate di manifestazione».