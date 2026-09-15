Rimini, “Voci per Gaza”: oltre 40mila euro per EducAid in Palestina

Un’ondata straordinaria di solidarietà ha travolto la terza edizione di Voci per Gaza, grazie alla generosità di un pubblico sensibile che partecipando alla due giorni di venerdì e sabato scorsi ha permesso di raccogliere 40.458,34 euro. Un dono prezioso che sosterrà l’intervento umanitario di EducAid in Palestina, accendendo una luce nel buio della guerra.

Le donazioni finanzieranno il progetto “Oltre le macerie: ricostruire il futuro dei bambini di Gaza”, lanciato su Idea Ginger insieme a Banca Malatestiana. L’obiettivo è restituire l’infanzia, il diritto di imparare e di giocare ai bimbi più fragili, persino sotto i bombardamenti.

“Rimini si conferma una città profondamente solidale, che difende i diritti umani e respira il desiderio di pace” dichiara Riccardo Sirri, direttore di EducAid. “Ogni singolo centesimo andrà sul campo ai nostri operatori a Gaza. Con l’Officina Mobile costruiamo protesi, sedie a rotelle e tutori su misura per i piccoli con disabilità, permettendo loro di raggiungere le nostre tende appositamente allestite per attività didattiche e di socializzazione. Lì, educatori e psicologi cercano di lenire le ferite invisibili come ansia, depressione e traumi da stress, ricostruendo una routine fatta di protezione, calore, cura e normalità dove di sicuro non è rimasto più nulla”.