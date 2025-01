Rimini, visite gratuite alla meravigliosa Biblioteca Gambalunga

RIMINI. C’è un’esperienza comune a tutti coloro che aprono quelle porte: stupore e meraviglia. E’ l’effetto che fa entrare nelle sale antiche della biblioteca civica più antica d’Italia, fra grandi mappamondi rinascimentali e preziosi codici e libri antichi messi all’indice. Un’esperienza che non tutti i riminesi e non sanno che si può fare sempre ogni ultimo sabato del mese, e anche in altri giorni su richiesta alla Biblioteca Gambalunga. Dunque, questo sabato 25 gennaio chi desidera sapere come mai la bellezza di queste sale non finisce mai di stupire è invitato a partecipare a Meravigliosa Biblioteca, una visita guidata gratuita alle sale antiche, alla scoperta del patrimonio storico della Gambalunga, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it

Ore 11.00