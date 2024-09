Rimini, visita a sorpresa degli ispettori: il Cortile in Centro confermato nella guida di Gambero Rosso

Nella nuova guida “Pizzerie d’Italia” di Gambero Rosso, si riconferma per la settima volta, Il Cortile in Centro di Rimini che riceve il doppio spicchio ed è l’unica pizzeria del comune di Rimini ad ottenere questo importante riconoscimento. E il voto più alto di tutta la provincia

Lo staff, capitanato dai soci Thomas Agostini e Ivan Signoretti, festeggia questa premiazione per la settima volta consecutiva, ricevendola ogni anno da quando ha aperto nel 2017.

La nuova guida Pizzerie d’Italia 2025 è stata presentata pochi giorni fa alla Mostra d’Oltremare a Napoli. Edizione numero 12 che Gambero Rosso porta avanti per valorizzare “anno dopo anno _ dicono dal primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico_ il settore più dinamico della ristorazione italiana. Un settore che ha fatto un balzo in avanti enorme in qualità, investimenti e format. La pizza è un cibo popolare, il modo più immediato, divertente e accessibile col quale poter avere un’esperienza di alta cucina”.

Con il titolo di ‘Due Spicchi’, i punti di valutazione 88/100 de Il Cortile in Centro sono i più alti di tutta la Provincia di Rimini.

Un ispettore ha visitato a sorpresa il locale nel corso della stagione 2024. La pizzeria gourmet, nel cuore del centro storico di Rimini, è aperta ogni sera, tutto l’anno. L’ispettore in incognito ha valutato tre aspetti fondamentali: pizza, servizio e ambiente. E ancora una volta ogni aspetto de Il Cortile ha ottenuto ottime valutazioni da parte dei giurati.

«Una conferma che ci rende orgogliosi - dicono Agostini e Signoretti - su 750 locali menzionati, siamo gli unici in tutta la città di Rimini ad avere ricevuto il riconoscimento di Gambero Rosso. Abbiamo ottenuto anche un punto in più rispetto all’anno scorso. Il merito va al nostro staff: siamo uniti e lavoriamo sempre in squadra. L’amore e la passione che ci contraddistinguono vengono trasmessi in ogni creazione dei piatti e nel rapporto con i clienti. In questo locale investiamo impegno e dedizione, attraverso la ricerca continua della massima qualità di prodotti e attenzione ai dettagli. Rinnoviamo costantemente i menù e affiniamo le creazioni che la clientela ama di più. L’obiettivo è di raggiungere i tre spicchi”.

In cucina il team è formato da cinque persone. Al timone Signoretti, chef pluripremiato da Gambero Rosso e volto noto anche di programmi tv, e eventi nazionali e internazionali.