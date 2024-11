Un calendario fitto quello di “Donne Coraggio 2024!”, sedici appuntamenti per un mese di iniziative, incontri, dibattiti e conferenze e spettacoli per celebrare, il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza delle donne. Si parte questa sera con “Tu non sei”, serata intersezionale su violenza e violenza di genere e si continua fino al 16 dicembre, data conclusiva del programma. «Un laboratorio, sempre più ricco», che richiama all’eliminazione della violenza di genere, così lo ha definito presentandolo ieri alla stampa Chiara Bellini, vicesindaca e assessora alle Pari opportunità. «Vorremmo - ha spiegato Bellini - che non fosse più necessario organizzare queste iniziative e che questo terribile fenomeno sparisse, ma non è così».

I dati

A testimoniare l’emergenza i dati statistici, implacabili: gli accessi al centro antiviolenza “Rompi il Silenzio” aumentano in modo preoccupante. Roberta Calderisi, presidente dell’associazione riminese, ha presentato i dati del 2024 (aggiornati al 31 ottobre) relativi alle donne ospitate e accolte al centro antiviolenza nelle sue sedi di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Bellaria-Igea Marina, attivo da settembre: 282 donne, di cui 235 nuovi ingressi e 47 in continuazione di un percorso già iniziato precedentemente. La tipologia della violenza subita vede in testa quella psicologica (195), seguita da quella fisica (133), economica (94) e sessuale (38). Rispetto alle vittime di violenza ospitate con indirizzo segreto, in arrivo da altri centri antiviolenza o su impulso delle Forze dell’ordine, sono 39 le donne ospitate, 33 i figli minori al seguito per un totale di 72 persone. Ammontano a 6.935 le notti di ospitalità totali, con una media notti per donne/minori di 96. «Abbiamo deciso - ha annunciato Calderisi - di attivare anche una campagna di sensibilizzazione social per donne giovani intitolata “L’amore libera ma non possiede”. Il fenomeno delle violenze è molto cambiato, troppe giovani donne vengono uccise solo perché vogliono interrompere la relazione». È necessario, quindi, un lavoro di formazione e sensibilizzazione continua, che attivi tutte le sinergie possibili.

Gli eventi