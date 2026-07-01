Rimini. Violenza sessuale sull’amica in caserma: finanziere condannato

Si è chiuso con una condanna in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione il processo nei confronti del 55enne pesarese, appuntato scelto della Guardia di Finanza, a giudizio per violenza sessuale ai danni di un’amica della sua fidanzata, episodio avvenuto nel dicembre 2022 all’interno della caserma del Riminese dove prestava servizio. Così ha deciso il Tribunale collegiale, dopo che il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 4 anni di carcere. Al 55enne è stata inoltre applicata l’interdizione perpetua dalla tutela e curatela della persona offesa e dei minori, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. L’uomo è stato invece assolto dall’accusa di violata consegna, relativa al presunto ingresso di un civile in orario notturno all’interno della caserma e alla sua permanenza nella struttura. «Attendiamo tra 90 giorni le motivazioni della sentenza e poi avremo altri 45 giorni per depositare l’atto di appello – ha fatto sapere il suo legale, l’avvocato Piero Venturi -. Il mio assistito si è sempre professato innocente ed estraneo ai fatti, e intende ristabilire la verità, soprattutto per la divisa che ha sempre rispettato e portato con onore».