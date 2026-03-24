Rimini, violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 69enne

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo di 69 anni indagato dalla Procura di Rimini per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 12 anni. Per il 69enne residente a San Giovanni in Marignano, il pm Davide Ercolani aveva chiesto il carcere, mentre il gip Raffaele Deflorio ha deciso per una misura cautelare attenuata, che solo in caso non dovesse essere possibile l’applicazione del braccialetto elettronico, si trasformerebbe in una detenzione domiciliare. Secondo le indagini dei Carabinieri di Riccione, il 69enne avrebbe in più occasioni abusato della ragazzina dall’estate del 2023 fino al giugno 2024, quando la bimba si sarebbe confidata con un’insegnante e la dirigente scolastica. Le circostanze sono state poi confermate ai carabinieri sia dalla mamma che dall’amica della ragazzina.