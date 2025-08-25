Rimini. Violenza sessuale su quattro bambini, arrestato un 27enne animatore sammarinese

Sabato mattina 23 agosto la Squadra mobile della Questura di Rimini ha arrestato un ventisettenne di nazionalità sammarinese, colpito da un ordine di carcerazione emesso in aprile dalla Procura di Urbino. L’uomo era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro bambini di età compresa tra i dieci e gli undici anni.

I fatti risalgono all’estate del 2021 e sono avvenuti a Carpegna, in provincia di Pesaro-Urbino, durante lo svolgimento di un Football Camp frequentato da numerosi bambini. Il condannato era presente come animatore. Le indagini erano state condotte dalla Squadra mobile di Ancona.

La cattura è stata possibile grazie ai social network: nei giorni precedenti l’arresto, l’uomo aveva pubblicato alcuni post che rivelavano la sua presenza nella provincia di Rimini. Gli investigatori hanno intensificato le ricerche sul territorio fino a individuarlo sabato mattina a Riccione, mentre assisteva a una partita di calcio tra squadre giovanili. È stato immediatamente condotto alla Casa Circondariale di Rimini.

L’autorità giudiziaria ha disposto che, oltre alla pena detentiva, l’uomo dovrà scontare l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico presso scuole e istituti pubblici o privati frequentati da minori. Sono state inoltre applicate misure di sicurezza che includono il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, il divieto di svolgere lavori che comportino contatti con bambini e l’obbligo di comunicare agli organi di polizia la propria residenza e i propri spostamenti per un anno.