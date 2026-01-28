Rimini. Violenza sessuale, lesioni e minacce sulla ex: la Corte d’Appello conferma la condanna a 4 anni e 11 mesi

Nessuno sconto di pena, nessuna concessione alla narrazione che tentava di screditare la vittima. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato integralmente la condanna a 4 anni e 11 mesi di reclusione per un 48enne residente nella zona sud della provincia di Rimini, accusato di un brutale catalogo di reati: maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni e minacce. La sentenza ribadisce anche il risarcimento di 16.330 euro in favore della ex compagna, una 41 riminese che per due anni ha vissuto in quello che si può definire un vero e proprio “inferno domestico”.

La vicenda, esplosa tra il 2020 e il 2021, era venuta a galla grazie a una segnalazione del consultorio dell’Ausl di Rimini dove la donna si era rivolta cercando aiuto.