Rimini, violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni: arrestati due giovanissimi

Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Rimini hanno dato esecuzione a due misure cautelari nei confronti di due persone indagate per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni. Si tratta di un neo diciottenne della provincia di Pesaro e Urbino e di un minorenne 17 anni della provincia di Rimini. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Tribunale di Rimini e da quello dei Minori di Bologna. La vicenda è quella che ha coinvolto lo scorso agosto una ragazza di 16 anni. La ragazza aveva chiamato i soccorsi dopo essere stata scaricata in strada da alcuni sconosciuti. I reati sarebbero quelli di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne.

I Carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto accaduto attraverso una meticolosa attività di indagine: venivano così acquisite registrazioni di tutte le telecamere della zona teatro dei fatti che consentivano di ottenere elementi utili alla successiva individuazione dell’autovettura utilizzata dai presunti aggressori su cui era stata fatta salire la minorenne.

Attraverso i dati ottenuti, i militari hanno accertato l’itinerario del veicolo e ricavavano ulteriori elementi per addivenire all’identificazione dei giovani. Il 18enne è stato ristretto presso la casa circondariale di Pesaro mentre il minore è stato tradotto presso l’Istituto penale per minorenni di Bologna, in attesa di essere interrogati per la convalida delle misure.