Rimini. Violento frontale in centro tra uno scooter e un motard: due feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera in centro, sulla via Bastioni Meridionali, a pochi passi dall’Arco di Augusto. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 20, a scontrarsi frontalmente, all’altezza del civico 23, per cause ancora da accertare, sono stati uno scooter Honda, guidato da un uomo, e una motard, mezzo da cross con ruote da strada, condotta da un giovane adolescente. L’impatto è stato violento e, dopo l’urto, entrambi sono caduti rovinosamente a terra. Avvisati i soccorsi, sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, con i sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti, da quanto emerso sempre rimasti coscienti. Ad avere la peggio, a quanto pare, sarebbe stato il ragazzino in sella al motard, dolorante per le ferite riportate, in particolare al braccio. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma dovrebbe essere stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Meno grave, invece, l’uomo alla guida dello scooter Honda, portato comunque anche lui al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Durante i soccorsi e per permettere la rimozione delle moto, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Ora toccherà agli agenti ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.