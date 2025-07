Rimini. Violentò e picchiò una 17enne: a processo l’uomo ricercato per nove mesi

E’ accusato di avere violentato una ragazzina di 17 anni avvicinata in stazione e portata nella stanza di un hotel approfittando di un leggero ritardo mentale, minacciandola e picchiandola per costringerla a un rapporto sessuale completo.

Arrestato dalla Squadra mobile dopo 9 mesi in cui aveva tentato di fare perdere le sue tracce, l’uomo si trova da circa un anno in carcere a Milano e per lui, un 45enne originario del Siracusano, ora inizia a tutti gli effetti il processo.

Il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha infatti disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero che ha coordinato le indagini, Luca Bertuzzi. La prima udienza si celebrerà l’11 settembre e verrà svolta seguendo un rito che non concede premialità o sconti di pena all’imputato.