Rimini, violenta aggressione con coltelli in spiaggia a Ferragosto: scoperti i responsabili

I Carabinieri di Rimini hanno denunciato a piede libero quattro stranieri per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate, a conclusione dell’indagine avviata a seguito di una violenta aggressione la notte del 16 agosto scorso sulla battigia del litorale di Marina Centro.

Secondo quanto emerso, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, il gruppo di presunti aggressori, di età compresa tra i 19 e i 31 anni e giunto in Riviera da fuori provincia, avrebbe aggredito alcuni coetanei ricorrendo all’uso di spray urticante e armi da taglio.

L’episodio ha avuto serie conseguenze. Le vittime, soccorse e trasportate d’urgenza presso il “Bufalini” di Cesena, hanno riportato lesioni gravissime che inizialmente ne hanno determinato l’immediato ricovero in pericolo di vita. Nel corso della violenta colluttazione, anche due degli indagati (entrambi 20enni) sono rimasti feriti, rendendo necessarie le cure dei sanitari a Cesena, dove sono stati refertati con una prognosi di 30 giorni ciascuno.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno denunciato i 4 stranieri.