Rimini, viola il divieto di avvicinamento: terzo arresto nel giro di pochi giorni

I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, per la terza volta in pochi giorni, un 40enne del posto, indiziato delle ipotesi di reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il soggetto si era già reso protagonista di una duplice e ravvicinata inosservanza della misura cautelare, pertanto era stato arrestato due volte in sole 24 ore per essersi recato nei pressi dell’abitazione della vittima, malgrado il divieto del giudice.

Dalla ricostruzione dei fatti, le precedenti udienze di convalida e il ripristino del dispositivo di controllo elettronico non hanno sortito l’effetto deterrente sperato poiché l’indagato, nel pomeriggio del 9 maggio, ha nuovamente infranto il perimetro di sicurezza stabilito dall’Autorità Giudiziaria. L’ennesimo allarme è scattato presso la Centrale Operativa nel pomeriggio ed i sistemi di tracciamento lo hanno localizzato in via Regina Elena, all’interno della zona a lui interdetta.

Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, inviate prontamente, lo hanno rintracciato dichiarandolo in arresto in flagranza di reato. Il 40enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.