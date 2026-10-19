Rimini, viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa della vittima: arrestato dalla Polizia

Ancora un intervento decisivo della Polizia di Stato di Rimini a tutela delle fasce deboli. Nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre, intorno alle 17:40, le Volanti sono intervenute d’urgenza presso un’abitazione privata a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La segnalazione indicava la presenza di un uomo giunto sul posto in palese violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto.

Grazie alla rapidità di coordinamento, gli agenti delle pattuglie “Nibbio” e “3” sono giunti sul posto in pochissimi minuti, bloccando immediatamente l’uomo ed evitando che la situazione potesse degenerare. Accertata l’inosservanza del provvedimento giudiziario, i poliziotti lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.