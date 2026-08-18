Rimini, viola il divieto di avvicinamento alla mamma: arrestato

RIMINI. Non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla madre che era stato disposto nei suoi confronti, e per questo ieri pomeriggio è stato arrestato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rimini. A finire in manette con l’accusa di inottemperanza al divieto di avvicinamento è stato, fa sapere la Questura riminese, un uomo italiano, che oggi sarà processato per direttissima. L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio: alle 17, una volante “è stata inviata in zona Bellariva, in quanto una signora anziana aveva riferito che il figlio, sul quale gravava un decreto di allontanamento dalla madre e contestuale divieto di avvicinamento, si era introdotto all’interno del condominio” in cui abita la donna. Il giovane, spiega la Questura, “era ben noto alla Polizia, in quanto già in passato era stato protagonista di diversi litigi con la madre, sfociati in violenze nei confronti della donna”, motivo per cui era stato emesso il provvedimento a suo carico. Ieri, l’uomo “aveva scavalcato il muretto di recinzione, introducendosi nel giardino dell’abitazione, per poi provare ad aprire il portone del palazzo, senza però riuscirci perché era stata cambiata la serratura”. A quel punto, il giovane si è introdotto nel garage, da cui “avrebbe potuto accedere alla porta taglia fuoco collegata con il palazzo e, di conseguenza, entrare nell’abitazione” della madre. E proprio nel garage l’uomo è stato trovato dai poliziotti, che lo hanno portato in Questura “e sottoposto agli accertamenti di rito, dai quali è emerso che erano stati tantissimi gli interventi da parte della Polizia per litigi in famiglia e anche con i vicini di casa”.