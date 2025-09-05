Rimini, vinti oltre 54mila euro al Superenalotto

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 141 di giovedì 4 settembre, con il Jackpot che arriva a 47,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 5 settembre 2025. È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 54.385 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Rimini presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Dell’Anagrafe in Via Caduti di Marzabotto, 21. La combinazione vincente è stata: 5 – 16 – 38 – 45 – 63 – 83 – J 46 – SS 83.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 4 settembre ha assegnato 327.515 vincite.