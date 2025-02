Rimini. Villette ridotte in cenere nel maxi rogo, pensionato assolto

Era stato un incendio devastante, quello del 13 maggio 2022, quando 15 villette in legno costruite negli anni ‘80 nella piccola frazione di Torricella, a Casteldelci, avevano preso fuoco una dopo l’altra, a causa di un errore commesso da un artigiano mentre eseguiva dei lavori sul tetto. A quasi tre anni di distanza, il Tribunale di Rimini ha messo il punto alla vicenda, assolvendo con formula piena il committente di quei lavori, un pensionato residente a Rimini, assistito dagli avvocati Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia. Finito a processo con l’accusa di incendio colposo in concorso con l’artigiano, un professionista di San Sepolcro che aveva affidato la sua difesa all’avvocato Dino Rosa del foro di Arezzo, l’anziano è stato giudicato non colpevole perché, spiegano i legali «essendosi affidato a un esperto, non poteva essere chiamato a seguire minuto per minuto l’esecuzione dei lavori o impedire che si verificasse l’incendio».

Il committente, infatti, che non risiedeva nelle villette, tutte finalizzate alla villeggiatura, aveva ingaggiato l’artigiano toscano per verificare se si fosse aperta una falla sul tetto da cui filtrava l’acqua all’interno della casa. Il professionista, però, in base a quanto emerso nel corso delle indagini, si era adoperato anche per chiudere il buco che aveva individuato nel corso dell’ispezione, applicando una lastra di catrame. Il rogo si sarebbe innescato infatti nella fase di fissaggio, per via della fiamma necessaria a saldare la placca di copertura sul tetto. Poche scintille erano state sufficienti a far sì che le fiamme intaccassero l’intero caseggiato: il rogo, poi, era stato reso ancora maggiore per via dell’esplosione delle bombole di gpl all’interno dei garage.