Rimini, Vigili del Fuoco, i sindacati interpellano il sindaco: “Carenza di 45 unità, sono a rischio le emergenze”

Un vero e proprio allarme, quello lanciato da Fp Cgil e Fp Cfil Vvff di Rimini, che chiedono anche l’intervento del sindaco e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, per far fronte alla perdurante carenza di personale e mezzi. “Il Comando Provinciale di Rimini dispone attualmente di una sola autoscala, nonostante l’elevata concentrazione di hotel, residence e pensioni a più piani presenti nella provincia. Questa limitazione è stata segnalata anche alla Direzione Regionale del Dipartimento, sottolineando come sia insufficiente per garantire un’efficace risposta ai numerosi eventi climatici estremi che colpiscono frequentemente la costa e l’entroterra - spiega la nota dei sindacati -. Inoltre, in base agli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano e la Repubblica di San Marino, l’autoscala e tutto il personale potrebbero essere richiesti anche per interventi di soccorso nel territorio sammarinese, aggravando ulteriormente le carenze. Nel frattempo è stato dato in uso un mezzo per mettere in sicurezza piante o cornicioni; mezzo comunque non omologato per evacuare persone dai piani alti degli edifici, quindi un dispositivo non salvavita e non equiparabile ad un’autoscala”. Un forte gap si riscontra anche sulla mancanza di personale: “Attualmente il Comando Provinciale registra una carenza di almeno 45 unità rispetto all’organico previsto, una riduzione di circa il 20% - sottolineano dalla Fp Cgil -. Questa carenza è particolarmente preoccupante considerando l’espansione della Provincia che ha progressivamente inglobato 11 Comuni delle Marche, comportando un aumento di territorio e popolazione. Anche se durante l’estate viene aperto il distaccamento di Bellaria – Igea Marina, il personale impiegato è lo stesso che opera già in orario straordinario, incrementando il carico di lavoro. Questa situazione costringe anche a frequenti cambi turno, riduzione dei periodi di riposo e difficoltà nella programmazione delle ferie e mette a rischio la capacità di risposta alle emergenze”.