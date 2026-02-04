Rimini, viene espulso, torna in Albania per sposarsi e riappare in Italia col cognome della moglie: 42enne scoperto e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Viserba hanno tratto in arresto un 42enne cittadino albanese rientrato illegalmente in Italia nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di espulsione.

Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di pattugliamento, in una via secondaria della frazione di Torre Pedrera, procedevano al controllo di un’autovettura con targa straniera e con a bordo due uomini.

L’uomo, pur esibendo originali patente e passaporto albanesi, non era in grado di giustificare la propria posizione sul territorio nazionale, mancando del necessario permesso di soggiorno.

Effettuato un preliminare controllo sul posto che, tuttavia, confermava i dubbi sollevati sulle generalità, i Carabinieri, per effettuare approfondite verifiche conducevano il 42enne in caserma.

I militari ricostruivano che l’uomo, gravato da più precedenti di polizia, era stato destinatario di espulsione con divieto di rientro nel territorio nazionale emesso nel 2023 dalla Questura di Bari e regolarmente eseguito. Per aggirare il provvedimento, una volta rimpatriato, aveva contratto matrimonio assumendo il cognome della coniuge. Grazie alle diverse generalità, aveva ottenuto nuovi documenti d’identità, con i quali aveva fatto illegalmente ingresso in Italia, confidando di non essere individuato.

Il cittadino è stato quindi tratto in arresto per violazione delle norme sull’immigrazione e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.