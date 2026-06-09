Rimini, videosorveglianza: 16 nuove telecamere installate nel 2026

La rete di videosorveglianza del territorio comunale di Rimini continua ad espandersi. Dall’inizio del 2026 sono già entrate in funzione 16 nuove telecamere distribuite in diversi punti della città, e nel mese di giugno è prevista l’installazione di altri 43 occhi elettronici nel parcheggio Marvelli.

Le 16 già operative riguardano interventi realizzati tra gennaio e maggio: due telecamere in piazza Ferrari - che completano il progetto Borgo Marina - tre nel sottopasso tra via Curiel, via Marconi e via Mazzini, una in via Gradizza a Corpolò, sei nel Parco Don Tonino Bello e quattro nel tratto 6 del Parco del Mare.

L’intervento imminente al parcheggio Marvelli interesserà sia gli spazi interni del garage sia le aree pubbliche al piano terra, garantendo una copertura completa di un’infrastruttura frequentata ogni giorno da residenti e visitatori. Nel secondo semestre dell’anno il programma di installazioni proseguirà con oltre cento nuovi apparecchi in diverse zone della città. Tra i progetti in calendario figurano il Next Stop Rimini, che prevede nove telecamere di cui due per la lettura delle targhe, e il City Vision, piano di potenziamento della sicurezza urbana che interesserà la zona sud, con circa 65 nuove installazioni. Entro fine anno sono inoltre previste dodici telecamere nell’ambito del progetto Borgo Marina, tre tra via dei Mille e Porta Galliana e diciassette nell’area circostante piazza Marvelli - di cui tre per la lettura delle targhe.

Lo sguardo si allunga anche al 2027. Il progetto Hub Urbani porterà quindici telecamere tra la zona delle Cantinette, l’Anfiteatro, l’Arco, piazza Tre Martiri e largo Martiri d’Ungheria. Sono poi in programma installazioni in piazzale Fossa Rodella, piazzale Toscanini, lungo il Boulevard del porto canale - dove è prevista anche la lettura delle targhe - e nel Parco del Mare a San Giuliano. Tra gli interventi legati a specifiche trasformazioni urbane rientrano le telecamere all’interno del futuro centro federale della danza sportiva all’RDS Stadium, quelle alla Corderia - sia nel parco che nel parcheggio sotterraneo adiacente - e quelle nel sottopasso ferroviario di via Principe Amedeo. Anche la riqualificazione del secondo lotto di piazzale Carso includerà nuove installazioni, con apparecchi dedicati anche alla lettura delle targhe.

L’intera rete - che comprende telecamere fisse ad alta risoluzione, dispositivi multiottica a 360 gradi e apparecchi OCR per la lettura automatica delle targhe - confluisce in un sistema integrato e completamente digitalizzato. A governare e gestire tutti i flussi video è la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale di Rimini, attiva dal gennaio 2024, che rappresenta il centro nevralgico di coordinamento e monitoraggio del territorio. La struttura è dotata di tecnologie avanzate che consentono l’interfacciamento con le banche dati sui veicoli e l’invio di alert in tempo reale alle forze di polizia. Quando le circostanze lo richiedono, le funzioni operative possono essere estese anche all’ufficio mobile, garantendo così continuità di presidio anche in contesti esterni o situazioni di emergenza sul campo.

Sul fronte Metromare, il Comune sta valutando con PMR e Start Romagna la possibilità di integrare nella centrale operativa i flussi video delle sessantacinque telecamere già presenti nelle stazioni riminesi. Sono in corso verifiche tecniche di fattibilità per rendere operativa la condivisione. “La videosorveglianza è uno strumento concreto di deterrenza e di presidio del territorio - dichiara Juri Magrini, assessore alla sicurezza -. Questi sistemi permettono alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente quando necessario, e il costante ampliamento della rete riflette l’impegno dell’amministrazione a rafforzare la sicurezza in ogni area della città. Un impegno che guarda anche al futuro: per il 2027 sono già previsti ulteriori investimenti destinati all’estensione della rete in nuove aree urbane, a dimostrazione di una volontà precisa di non fermarsi e di continuare a rafforzare i sistemi di sicurezza a beneficio di tutta la comunità.”