Rimini. Video hard alla preside per vendetta sulla ex, condannato per revenge porn

Si è conclusa con una pena a due anni di reclusione, condizionata al pagamento del risarcimento danni alle parti offese, la vicenda del video hard inviato per vendetta alla scuola frequentata da una ragazza, allora adolescente, da parte del fidanzato di 10 anni più grande, incapace di accettare di essere stato lasciato.

I due si erano conosciuti nel corso dell’estate del 2020, durante un lavoro stagionale. La frequentazione tra loro (lei del Riminese, lui siciliano) era diventata una storia più seria, fino a quando lei non si era stancata della gelosia di lui e non lo aveva lasciato. Peccato che l’allora 27enne (oggi 31enne) non avesse preso bene la fine della relazione, tanto da diffondere online un video in cui la ragazzina gli praticava sesso orale. Video inviato anche all’istituto scolastico frequentato dalla ex fidanzatina, giungendo quindi all’attenzione della preside che lo aveva poi denunciato alla polizia postale. Pur di costringere la ragazza a riprendere la relazione, l’aveva infatti allegato a due mail indirizzate alla dirigente scolastica.