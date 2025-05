Rimini, via Longana: ormai terminati i lavori

A Rimini in dirittura d’arrivo l’intervento di riqualificazione funzionale e conservativa di via Longana, nella zona di via Tolemaide, a nord di Rimini. I lavori, che hanno interessando un tratto stradale di circa 1,8 chilometri, prevedono il completo rifacimento del manto stradale e il miglioramento generale della sicurezza e della percorribilità della via.

L’opera rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale, avviato dal Comune di Rimini per l’anno 2023, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della circolazione e il decoro urbano, prestando particolare attenzione alla tutela del patrimonio pubblico esistente.

Un progetto che ha interessato diverse strade del centro urbano e delle aree a monte della Statale 16, prevedendo interventi di rifacimento del manto stradale, consolidamento delle strutture e miglioramento della funzionalità complessiva della viabilità.