Rimini, via libera per la nuova scuola primaria “Fai bene”

A Rimini si è concluso, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna del 2 gennaio, il procedimento unico per l’approvazione in variante urbanistica dei progetti di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della scuola primaria “Fai bene” e della relativa area di accesso alla scuola in via Verenin Grazia a Rimini Nord. Terminata la procedura di approvazione dei progetti in variante urbanistica è ora in corso la progettazione esecutiva degli interventi.

“La nuova scuola primaria “Fai Bene” - sottolinea il Comune in una nota - è stata progettata e strutturata in modo da favorire l’inclusione e sviluppare la valenza di edificio vocato ad un impiego collettivo in favore della comunità, ripensando le logiche tradizionali di progettazione delle strutture scolastiche. L’obiettivo è quello di offrire una scuola in grado di proporsi da un lato come un ambiente accogliente per i cittadini, dall’altro come un punto di incontro in grado di favorire lo scambio intergenerazionale. Il plesso, infatti, non si configura solamente come un luogo per l’apprendimento e per la formazione degli studenti, ma anche come uno spazio aperto e flessibile in cui potersi ritrovare e comprendere l’importanza di crescere e di far parte di una comunità unita. Gli ambienti didattici sono stati pensati in modo da stimolare l’interazione, lo scambio e la socializzazione tra i più piccoli. In particolare, la configurazione delle aule e delle aree comuni consente ad ogni studente di partecipare attivamente alla vita scolastica, promuovendo un coinvolgimento diretto e un senso di appartenenza”.

In sinergia con la realizzazione della scuola verrà realizzata un’area di accesso comprensiva di parcheggio, di uno spazio dedicato alla fermata degli scuolabus e all’accesso dei mezzi di servizio e di emergenza e di percorsi pedonali e ciclabili collegati a quelli attualmente presenti su via Verenin Grazia. Sarà inoltre realizzato un terrapieno rinverdito, funzionale all’ottenimento dei valori acustici indicati per gli edifici scolastici.