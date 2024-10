Rimini, via libera del consiglio comunale per l’acquisto dell’area ex Forlani

Rimini, via libera dal Consiglio comunale all’acquisto dell’immobile per la realizzazione di uffici pubblici e parcheggi (17 favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti). L’area individuata a seguito di un’approfondita ricerca condotta dagli uffici è quella conosciuta come “ex Forlani” dove si trova un complesso di tre immobili in disuso, acquistato dall’Amministrazione all’asta. Il progetto prevede che qui dovranno trovare sede gli uffici comunali attualmente presenti negli immobili in locazione di via Rosaspina e in via Perticara, che oltre a incidere sulle spese correnti del Comune, risultano oggi poco funzionali e presentano alcune criticità.

La necessità quindi era quella di individuare un immobile che oltre ad essere in grado di garantire spazi adeguati e performance energetiche efficienti, fosse anche collocato in un’area facilmente accessibile, da integrare con altre funzioni pubbliche (come nuove aree di sosta a servizio anche del centro storico e percorsi ciclopedonali).

Il Consiglio è poi proseguito con la discussione della mozione presentata dal consigliere Gioenzo Renzi sul “trasferimento della moschea per eliminare l’impatto su Borgo Marina”.