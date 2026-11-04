Rimini, via libera alla nuova pista ciclopedonale di Torre Pedrera

A Torre Pedrera, in via Foglino, è in arrivo una nuova pista ciclopedonale con un investimento di 600.000 euro da inserire nel bilancio 2027. La giunta comunale di Rimini ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) che prevede l’intervento sul lato nord della strada, in direzione Ravenna, nel tratto tra il parcheggio vicino alla ferrovia e il collegamento con la pista già esistente nei pressi dell’area sportiva.

L’obiettivo, spiega il Comune, è offrire un percorso più sicuro e agevole a chi si muove a piedi o in bicicletta, dando continuità ai collegamenti e rendendo la strada più facile da vivere ogni giorno. Per ricavare lo spazio necessario la sede stradale sarà allargata, con l’acquisizione di alcune porzioni di terreno oggi di proprietà privata. I lavori comprenderanno la preparazione delle aree, il nuovo fondo stradale e la pavimentazione, senza bisogno di demolire e ricostruire le recinzioni. Accanto alla pista sono previste opere complementari, come l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque piovane con nuove caditoie collegate alla rete fognaria, mentre i pali dell’illuminazione pubblica saranno spostati sul lato della nuova pista. L’opera è nella fase preliminare: al Dip seguiranno il progetto di fattibilità tecnico-economica e quello esecutivo, poi l’affidamento e l’esecuzione dei lavori. Il cantiere dovrebbe durare circa cinque mesi, secondo un cronoprogramma indicativo che sarà precisato nelle prossime fasi. “Una volta realizzata, la nuova infrastruttura renderà via Foglino più accessibile e sicura per gli spostamenti a piedi e in bicicletta, completando il collegamento con la rete ciclopedonale esistente e migliorando la mobilità quotidiana a Torre Pedrera”, spiega Palazzo Garampi.